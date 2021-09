Lapadula si riprende il Benevento e il Perù impazzisce La prima pagina di Lìbero e la gioia dei peruviani che adesso tifano per la Strega

L'importante tripletta realizzata ieri da Lapadula al Cittadella ha mandato in estasi la tifoseria giallorossa, ma non solo: la grande prestazione dell'attaccante ha avuto degli inevitabili echi anche in Perù, terra nella quale è considerato un idolo assoluto. Molti sostenitori biancorossi l'hanno omaggiato con numerosi post sui social, proprio come se quei gol li avesse realizzati tutti con la nazionale di Gareca. C'è il quotidiano "Lìbero" (in foto) che in prima pagina ci ha posizionato proprio una foto di Lapadula con il titolo "fantasTRIco". Aspetti che proiettano il Benevento sul piano internazionale, con i tifosi peruviani che di riflesso simpatizzano per la compagine giallorossa, permettendole di godere di un maggiore seguito all'estero sia per quanto riguarda i social che per la vendita delle magliette.

In Perù, attendono con grande ansia il ritorno di Lapadula che avverà a ottobre, quando i biancorossi affronteranno Cile, Bolivia e Argentina per tentare di ottenere la qualificazione ai prossimi mondiali.