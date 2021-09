Benevento, tegola per Improta L'esterno dovrà fermarsi per un mese

Salterà Como, e non solo, Riccardo Improta. L'esterno uscito anzitempo dal campo nella sfida col Cittadella per infortunio dovrà assentarsi per circa un mese. Ha rimediato una distrazione muscolare di primo e secondo grado al retto femorale. Il tecnico quindi dovrà rinunciare al giocatore di Pozzuoli che in queste prime cinque partite aveva già ricoperto diversi ruoli: esterno di attacco, centrocampista e terzino destro. Sarà una grande perdita per il Benevento che con molta probabilità per Como dovrà fare a meno anche di Sau. Il sardo è alle prese con l'infiammazione di una vecchia cicatrice. Resta fermo ai box anche Pastina. Ha recuperato invece Masciangelo, domani mattina si aggregherà al gruppo ma la sua convocazione dipenderà dalla volontà di Caserta.