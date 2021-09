Benevento, Vigorito: "Programmiamo le annate per essere protagonisti" Il massimo dirigente giallorosso: "Lapadula? Spero che ripeterà l'annata di Pescara"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Como - Benevento, il presidente Vigorito ha concesso una intervista ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

"Siamo ancora alla ricerca di una quadratura perfetta. Questa è una squadra che se riesce a dare continuità adesso, probabilmente avrà speranza per il futuro".

VALZER TRA SERIE A E B - "In tre campionati di serie B, abbiamo ottenuto due promozioni. Se dovesse continuare questa tradizione andrebbe bene. Di sicuro non è un rendimento che viene dal caso. Noi programmiamo le annate in modo da essere protagonisti. Gli allenatori che vengono sanno che sono in un ambiente che è pronto per fare questi campionati e loro ci danno una grande mano".

LAPADULA - "I tre gol al Cittadella sono una conseguenza dell'affiatamento con Moncini e da una squadra che svolge un ottimo gioco grazie all'alleantore. La sua voglia di tornare a essere protagonista ha fatto il resto. Il Cittadella ci aveva fermato in tanti modi. Lapadula ha fatto la differenza con le sue attuali possibilità che sono al 50%. Spero che quando sarà al massimo ripeterà l'annata di Pescara quando fece 30 gol, ma se ne dovesse fare 29 di certo non mi dispiacerebbe".