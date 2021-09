Benevento, Elia: "Abbiamo fatto una grande partita" L'esterno offensivo: "Non era facile recuperare in inferiorità numerica"

Ecco il commento di Salvatore Elia al termine del match tra Como e Benevento:

"Siamo stati sfortunati a trovarci in inferiorità numerica dopo 18 minuti. L'approccio è stato giusto perché non è facile recuperare una partita in questo modo. In dieci non sono mancate le occasioni per vincere: da una parte rosichiamo per non aver portato a casa i tre punti, ma guardando in faccia alla realtà a mio parere abbiamo fatto una grande partita. Siamo un gruppo compatto. Dobbiamo dimostrare di essere forti sul campo, come fatto oggi altrimenti avremmo sicuramente perso, invece c'è stata la forza di pareggiare e anche di sfiorare più volte il vantaggio".

Come ti troveresti nel 4-4-2?

"Fortunatamente mi so adattare molto da esterno. Il quarto a destra ti porta a stringere molto in mezzo al campo, ma mi piace molto comunque".

Quanto è stato importante il sostegno dei tifosi?

"Molto. I tifosi devono starci sempre vicino. Ci saranno momenti difficili. Oggi ci hanno sempre sostenuto e questo è importante perché ci danno una forza in più".

Domenica troverai la tua ex squadra.

"Sì, con il Perugia ho vissuto una stagione importante, ma adesso sono un calciatore del Benevento e penso solo a giocare con questa maglia".