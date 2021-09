Insigne rinnova col Benevento Il contratto è stato prolungato fino al 2024

Dopo il rinnovo di Riccardo Improta, è pronto anche quello di Roberto Insigne. L'esterno proprio in giornata ha raggiunto l'accordo col club di via Santa Colomba. Il suo futuro quindi sarà ancora giallorosso. Insigne ha prolungato per altri tre anni, il suo contratto quindi scadrà nel 2024. Era nell'aria la nuova firma, dopotutto la decisione finale di non cedere più l'esterno da parte del sodalizio sannita era figlia della volontà di continuare a puntare su questo elemento che sin da subito è entrato a far parte della lista delle preferenze di Fabio Caserta.