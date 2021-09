Il doppio ex Brignoli: "Benevento - Perugia sarà molto equilibrata" L'estremo difensore: "Si affrontano due squadre molto ambiziose"

Tra i doppi ex di Benevento - Perugia c'è Alberto Brignoli, attualmente in forza al Panathinaikos. L'estremo difensore, intervistato dai colleghi di sportperugia.it, ha ricordato gli anni trascorsi in entrambe le piazze. Sul match di domenica si è espresso così:

“Sono due squadre forti, guidate da due buonissimi allenatori. Penso che sarà una sfida molto equilibrata: sono due formazioni attrezzate per fare un buon campionato. Il Perugia, anche se è neopromosso in serie B, non sarà mai considerato tale. L’obiettivo primario e dichiarato è la salvezza, ma sono sicuro che dietro c’è molta ambizione. Stesso discorso per il Benevento: con gli elementi che ha in rosa di certo punta ad un traguardo molto importante”.