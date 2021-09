Benevento, gli impegni dei giallorossi nelle nazionali I tre convocati partiranno già nel giorno successivo al match con il Perugia

Lapadula, Glik e Ionita sono stati convocati dalle rispettive nazionali per proseguire il cammino nelle qualificazioni verso i prossimi mondiali del Qatar. Lapadula volerà in Perù, dove con la formazione biancorossa affronterà Cile, Bolivia e Argentina. E' certo che l'attaccante salterà la trasferta di Cremona, dato che scenderà in campo contro l'albiceleste il 15 ottobre all'1:30 (ora italiana) di notte, due giorni prima rispetto all'incontro dello Zini. Sfide contro San Marino e Albania per la Polonia di Glik, mentre il moldavo Ionita se la vedrà con Danimarca e Israele. Entrambi saranno convocabili per il match che si giocherà in terra lombarda.