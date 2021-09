Benevento, Sau a disposizione. Dubbi in attacco L'esterno si sta allenando col gruppo. Caserta pensa alla coppia Lapadula - Moncini

E' una buona notizia in vista della sfida interna col Perugia: Sau ha superato gli ultimi acciacchi e si sta allenando regolarmente con il gruppo. L'esterno quindi torna a disposizione di Fabio Caserta e potrà rientrare nella lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato, in programma domenica alle 20.30 al Vigorito. L'ex Cagliari in effetti aveva saltato la trasferta di Como per un problema ad una vecchia cicatrice, lo staff medico con a capo D'Andrea aveva quindi optato per il riposo precauzionale ma la situazione è parsa subito non grave. Aumentano quindi le alternative in avanti per il tecnico calabrese che in questi giorni sta pensando a più soluzioni. Non è esclusa la possibilità di vedere dal primo minuto la coppia formata da Lapadula e Moncini, ma anche Sau potrebbe candidarsi giocando proprio al fianco dell'italo - peruviano. Le ipotesi si sprecano nel reparto avanzato così come a centrocampo. Calò dovrebbe riprendere la maglia da titolare, dubbi invece su Acampora che potrebbe ancora una volta lasciare il posto a Tello. E' evidente che la composizione della linea dei tre dipenderà anche dal peso che Caserta vorrà dare all'attacco. Con Lapadula e Moncini servirà una mediana "meno spregiudicata" che potrebbe a questo punto avere bisogno delle caratteristiche di Tello. Dubbi che Caserta si porterà dietro fino alla fine, dubbi che non accompagneranno le scelte in difesa. In questo reparto c'è poco da fare: Glik sarà assente per squalifica, Pastina non ha recuperato, ecco perché al centro la coppia sarà gioco forza formata da Vogliacco e Barba. L'ex Pordenone ha già fatto bene quando è stato chiamato in causa. Col Como la sua prestazione è stata decisamente buona.