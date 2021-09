Benevento, seduta in vista del Perugia. Vogliacco scalpita (LE FOTO) I giallorossi hanno lavorato all'Imbriani

Il Benevento prosegue la preparazione in vista del match con il Perugia. I giallorossi hanno lavorato duramente agli ordini di Fabio Caserta, per il quale la sfida di domenica non è come tutte le altre per i recenti trascorsi (vincenti) vissuti con i colori biancorossi. Scalpita Alessandro Vogliacco: la squalifica di Glik gli apre le porte per il terreno di gioco del Ciro Vigorito dal primo minuto. Fino a questo momento, il centrale difensivo ha accumulato soltanto due presenze, nei match disputati contro Lecce (da titolare) e Como (da subentrato). In entrambe le occasioni si è mosso in maniera più che positiva, raccogliendo ampi consensi. Lo stesso Caserta, nel corso della conferenza stampa di presentazione al match del Sinigaglia, ha più volte lodato le sue qualità. Vogliacco è pronto a sfruttare al meglio questa opportunità che potrebbe dire molto sulla sua stagione in giallorosso.