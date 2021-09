Dilemma Sau, potrebbe non farcela L'esterno aveva preso parte all'allenamento mattutino

Aveva preso parte all'allenamento mattutino. Fabio Caserta era convinto di poter contare anche su Marco Sau per la sfida col Perugia. Nel tardo pomeriggio però l'esterno ha di nuovo avvertito fastidio e lo ha comunicato allo staff medico che potrebbe decidere di fermarlo ancora per precauzione. La vecchia cicatrice gli dà tormento, il sardo proverà domani mattina ma a questo punto difficilmente il tecnico calabrese lo rischierà, dopotutto non mancano le alternative in avanti. C'è sempre l'idea della coppia Moncini - Lapadula dal primo minuto oltre alle alternative sulle fasce.