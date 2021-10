Benevento, nuova convocazione per Di Serio nell'Italia under 20 L'attaccante sarà protagonista con la maglia azzurra

Nuova convocazione per Giuseppe Di Serio nell'Italia under 20. La selezione guidata da Bollini sarà di scena il 7 ottobre contro l'Inghilterra in trasferta. Il 12 ottobre ci sarà il secondo appuntamento, in programma a Frosinone con i pari età del Portogallo. I due incontri sono validi per il torneo 8 nazioni di categoria.

Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Giovanni Garofani (Juventus), Filippo Rinaldi (Aquila Montevarchi);

Difensori: Devid Eugene Bouah (Teramo), Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Christian Dalle Mura (Cremonese); Mattia Viti (Empoli), Fabio Ponsi (Modena), Allessandro Pio Ricci (Juventus);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Tommaso Milanese (Alessandria), Alessandro Bianco (Fiorentina), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia);

Attaccanti: Daniel Maldini (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Nikola Sekulov (Juventus), Emanuele Pecorino (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nicolò Cudrig (Juventus).