Benevento – Perugia, sarà il 10^ confronto al Vigorito Lo score è in favore dei padroni di casa con cinque successi. Evacuo e Cerri i bomber più prolifici

Quello di domenica sarà il decimo confronto tra Benevento e Perugia sul manto erboso del Ciro Vigorito. Lo score è in favore della compagine giallorossa, con cinque vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Il primo precedente risale all’11 gennaio del 2009, quando la compagine guidata all’epoca da Antonio Soda si impose di misura grazie a una marcatura di Colombini. Nella stagione successiva ci fu il bis, con un secco 3-1 che vide i giallorossi di Acori sbarazzarsi degli umbri al termine di un’ottima prestazione. Il primo acuto perugino avvenne nel gennaio del 2013, grazie a un successo di misura firmato da Ciofani. Storico il confronto del 27 maggio 2017, valido per la semifinale d’andata dei play off promozione in serie A. Il Benevento vinse grazie a una marcatura di Chibsah: un successo che spianò la strada verso la qualificazione alla finalissima con il Carpi che, come noto, vide il trionfo dei sanniti. L’ultimo precedente è del 19 ottobre 2019, nella stagione dei record con Pippo Inzaghi in panchina. Decisiva una rete di Armenteros nel primo tempo che permise agli stregoni di proseguire la grande cavalcata verso la promozione in serie A. I calciatori più prolifici nei match tra Benevento e Perugia disputati nel Sannio sono Evacuo e Cerri, entrambi fermi a quota tre reti. L’ex biancorosso, oggi al Como, realizzò una tripletta nella gara di Coppa Italia vinto dai grifoni nell’agosto del 2017. Tra i marcatori assoluti – di sponda giallorossa – ci sono anche Ciarcià, Bandinelli e Coda.