Benevento - Perugia, il dato della prevendita L'aggiornamento a poco più di 48 ore dal fischio d'inizio

A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio del match tra Benevento e Perugia, il dato della prevendita fa registrare 2599 emissioni per la tifoseria giallorossa. A queste, bisogna aggiungere i 124 tagliandi acquistati dagli ospiti. Sarà possibile assicurarsi un posto al Vigorito fino a ridosso della partita, ma ovviamente si consiglia di non recarsi allo stadio all'ultimo momento per favorire i controlli agli ingressi che, come noto, sono aumentati a causa della pandemia. Per i perugini, invece, la prevendita chiuderà domani alle 19.