Perugia, Alvini: "Sono grato a Caserta. Affrontare il Benevento è un dono" Il tecnico biancorosso ha presentato il match di domani in conferenza stampa

Massimiliano Alvini ha presentato il match di domani tra Benevento e Perugia in conferenza stampa. La compagine biancorossa ha svolto questa mattina la rifinitura aperta al pubblico, per poi partire alla volta del capoluogo sannita. Queste le dichiarazioni del tecnico biancorosso:

"Mi aspetto una crescita da parte della squadra, così come di continuare sulla strada che abbiamo iniziato. Sarà una partita difficile e bella. Mi aspetto una partita da Perugia, come sempre fatto fino a questo momento. In casa non c'è stato un rendimento eccezionale, forse anche perché dovuto alla forza dell'avversario".

GARA - "Benevento - Perugia può essere una partita diversa per vari motivi. Sicuramente è affascinante, bella e stimolante. Ai miei calciatori ho detto che giocare queste gare è bellissimo. E' molto stimolante, ci vedo passione e idee da mettere dentro la partita. La mia squadra è in grado di fare tutto questo".

SCELTE - "Sono contentissimo dei calciatori che ho a disposizione. Ci sono delle scelte da fare sempre, soprattutto quando ci sono delle partite ravvicinate. Ho le idee chiare su quello che è il percorso da fare".

CASERTA - "Sono molto grato a Fabio Caserta perché se non fosse andato via, oggi non sarei qui ad allenare il Perugia. Per me questo è un enorme soddisfazione, quindi lo ringrazio. Ho calciatori intelligenti che conoscono il percorso da fare. Non gli ho chiesto nulla sulle caratteristiche di Caserta perché mi interessa solo ciò che facciamo noi in campo, a prescindere del valore dell'avversario".

BENEVENTO - "Ho detto ai calciatori che giocare contro il Benevento è un dono. E' più bello affrontare certe partite. Affronteremo una squadra forte, lo sappiamo. Vogliamo avere la parte sinistra della nostra mente impegnata nella strategia e nell'organizzazione. La parte emotiva dovrà avere la passione e l'amore per giocare una partita così importante".