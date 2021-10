Benevento, Caserta: "Partita difficile, il Perugia avrà la cattiveria giusta" Il tecnico giallorosso: "Per me non è una gara come tutte le altre"

Conferenza stampa per Fabio Caserta in vista del match di domani con il Perugia. Per il tecnico è una sfida particolare, visto che nella scorsa stagione ha ottenuto una importante e storica promozione in serie B proprio con la compagine biancorossa. Queste le sue parole:

"Due attaccanti? Bisogna vedere tante cose. Questa squadra può giocare con diversi sistemi di gioco. La cosa più importante è come vengono interpretati. La soluzione con due punte mi piace perché devo sfruttare al massimo tutti gli elementi che ho in rosa. Allo stesso modo bisogna trovare degli equilibri che sono importanti durante la gara. Sono delle valutazioni che farò sempre nel giorno della gara, quindi c'è ancora una giornata di tempo per decidere come giocare e con quali interpreti".

CENTROCAMPO - "Giocando con due attaccanti puri, bisogna creare un centrocampo con caratteristiche importanti perché l'assetto cambio. Sono delle valutazioni che farò domani in base a come vedo i calciatori nella rifinitura".

ESTERNI - "Insigne, Brignola e Tello potrebbero giocare come esterni in un 4-4-2, così come Ionita. Gli interpreti ci sono. L'assenza di Improta è importante".

PERUGIA - "E' una squadra che ha ottenuto più punti in trasferta, ma sa aggredire e giocare. Non bisogna sottovalutarla ed è difficile da affrontare. In tutte le partite ha giocato a viso aperto. Ci aspetta una gara difficile sotto tutti i punti di vista".

BRIGNOLA - "Può giocare sia da esterno che sotto punta. Ha delle qualità che posso sfruttare in più ruoli. A Como era partito bene. Sono convinto che ci darà una grossa mano se dall'inizio o in corso d'opera. Per me sono tutti importanti, soprattutto chi subentra che deve dare qualcosa in più rispetto al compagno che esce. Sono tutti titolari".

EX - "Non è una partita come tutte le altre. Lo scorso anno è stata una stagione bellissima. Purtroppo a causa del Covid non ci siamo goduti quanto fatto di buono perché non c'è stato il sostegno fisico dei tifosi, nonostante la loro costante vicinanza. Sono contento di aver riportato una piazza fantastica come quella di Perugia nel calcio che conta. Sono momenti belli. Non vedo l'ora di salutare i ragazzi con tanto affetto. Mi fa veramente piacere perché devo ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto durante l'anno. Ho un rapporto bello con parecchi di loro. Alvini? Vedendo le partite si nota una squadra con molta grinta. Bisognerà stare attenti perché verrà una squadra con la cattiveria giusta".

KOUAN - "E' un giocatore con delle qualità importanti, soprattutto dal punto di vista fisico. Nelle due fasi ha dei tempi di inserimento importanti. Dovremo essere bravi a limitarlo, così come a tutta la squadra che gioca sempre a viso aperto".

RENDIMENTO - "E' ancora presto per fare bilanci. Mi aspetto tanto dalla squadra perché ha delle qualità molto importanti. Penso solo a lavorare, non guardo la classifica soprattutto in questo momento. Sono contento della disponibilità da parte di tutti e della voglia di non mollare mai".

DIFESA - "In caso di emergenza non abbiamo sostituti di ruolo, considerati gli infortuni di Pastina e Glik. Foulon e Ionita potrebbero ricoprire il ruolo di centrale, anche se molto adattati".

SOSTA - "Cerchiamo di fare una grande partita. La sosta ci permetterà di continuare a lavorare su tanti aspetti. Le convocazioni in nazionale possono essere un bene, così come un male. Lapadula non avrà modo di lavorare con la squadra. E' tornato bene, anche se con qualche acciacco. Fortunatamente si è ripreso bene. Dobbiamo cercare di sperare che tutto vada bene perché in partita può succedere di tutto".