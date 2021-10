La diretta testuale di Benevento - Perugia I giallorossi sfidano i grifoni nel posticipo della settima giornata

Benevento - Perugia 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Elia. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Tello, Vokic, Di Serio, Moncini, Viviani, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Zanandrea; Ferrarini, Segre, Burrai, Lisi; Kouan; De Luca, Matos. A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Curado, Falzerano, Santoro, Sgarbi. All.: Alvini

Arbitro: Marinelli di Tivoli; Assistenti: Vono e Yoshikawa. Quarto ufficiale: Rutella. Var e Avar: Sacchi e Mastrodonato.

LE SCELTE

Caserta conferma le previsioni della vigilia con l'utilizzo del 4-3-3. In difesa c'è Vogliacco dal primo minuto al posto dello squalificato Glik. Torna il trio di centrocampo formato da Ionita, Calò e Acampora. In avanti Lapadula è titolare inamovibile, supportato da Insigne ed Elia. Sau partirà dalla panchina.

PRE PARTITA

Il Benevento affronta il Perugia nel posticipo della settima giornata del campionato di serie B. La Strega insegue una vittoria che gli permetterebbe di agganciare Lecce e Brescia a quota 14 punti in classifica. E' una gara particolare per Fabio Caserta che affronterà la squadra con la quale ha vinto lo scorso campionato di serie C.