Benevento, Paleari: "Volevamo vincere, ma alla fine è un punto che conta" Le parole dell'estremo difensore al termine del match con il Perugia

Il migliore in campo per il Benevento è stato senza dubbio l'estremo difensore Paleari che ha salvato più volte il risultato contro il Perugia. Ecco le sue parole al termine dell'incontro:

"Abbiamo impensierito poco Chichizola. In casa tutti desideriamo portare a casa i tre punti, però alla fine anche un punticino conta. Continuiamo la striscia positiva, ci daremo da fare a Cremona. L'intervento su Matos? Sono contento. Non posso fare gol, quindi cerco di non prenderli. Lavoro quotidianamente con i preparatori per questo. E' l'unione che ci fa parare quando andiamo in campo. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare ciò che il mister ci aveva chiesto. Negli spogliatoi abbiamo chiarito le idee e in campo si è visto. Negli occhi dei calciatori del Perugia vedevamo la voglia di perdere tempo, a loro bastava il pareggio. E' normale che quando ti scopri poi rischi, ci sono state delle occasioni da parte degli avversari che sono comunque degli ottimi calciatori. Ci portiamo il punto a casa".

CREMONA - "Dobbiamo preparare una partita difficile come quella con la Cremonese. In settimana ci saranno quasi sempre doppie sedute per ricaricare le energie in vista della ripresa. Ci aspetta una squadra molto forte, ma lo siamo anche noi. Andremo lì e battaglieremo".

CRESCITA - "Il tempo ci vuole ed è anche fisiologico. Poco alla volta credo di essermi trovato bene con tutto il reparto difensivo. Stiamo lavorando poco con Pastina a causa dell'infortunio. Sono consapevole che abbiamo un ottimo reparto arretrato. Se tutti corriamo potremo toglierci qualche soddisfazione. Voglio dare il mio contributo nel migliore dei modi".

ATTEGGIAMENTO - "Il mister conosce molto bene il Perugia, quindi sapeva che ci avrebbero preso in questo modo. Davamo palla rapidamente a Foulon per pescare subito Lapadula. Avevamo le idee chiare".