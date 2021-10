Benevento, Letizia: "Abbiamo regalato un tempo al Perugia" Le parole del capitano giallorosso: "Ripresa positiva, peccato che non sia arrivato il gol"

Così si è espresso capitan Letizia ai microfoni di Offside nel post gara di Benevento - Perugia:

"Abbiamo regalato il primo tempo perché c'è stata una preparazione sbagliata. La ripresa è stata positiva, peccato che non sia arrivato il gol. L'arbitro? Non mi va di parlarne. Sono il capitano e non mi permetteva di parlare, minacciandomi di espellermi. Un direttore di gara dovrebbe avere dialogo con i calciatori, altrimenti così non si può andare avanti".

CLASSIFICA - "Vogliamo stare il più in alto possibile. Lavoriamo sodo per farci trovare pronti e per conquistare il maggior numero di punti possibili".

CAMPIONATO - "La serie B è sempre difficile rispetto alle altre categoria. Sai chi c'è davanti, ma non sai mai cosa può succedere. Oggi il Perugia ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Chiunque può stare al comando, come sta accadendo con il Pisa a cui vanno tutti i nostri complimenti. Questo è un campionato molto difficile".