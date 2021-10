Perugia, Alvini: "Abbiamo giocato a viso aperto. Potevamo vincere" Il tecnico biancorosso: "E' stata una bella partita e una grande serata di sport"

E' un Alvini soddisfatto quello che ha commentato il pari rimediato al Vigorito dal suo Perugia contro il Benevento:

"E' stata una bella partita. Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, poi nella ripresa il Benevento ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe. Alla fine potevamo portare a casa i tre punti perché abbiamo sfiorato più volte il gol. Il Perugia è venuto a giocarsela. Penso che i tifosi si siano divertiti perché è stata una grande serata di sport. Un punto stretto? No, è un risultato importante all'interno di uno stadio molto bello. Potevamo vincerla. Non sono scontento, devo ringraziare i miei ragazzi per quanto espresso. Il campionato? E' una B pazzesca. Il livello è molto alto. Non c'è mai una partita scontata. Il Perugia? Puntiamo prima alla salvezza".