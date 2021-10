Benevento, due giocatori a rischio per la sfida col Cosenza Improta e Pastina ancora out. Dubbi su Moncini ed Elia

Prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato al Vigorito. Resteranno out sia Improta che Pastina. I due stanno lavorando con la palla ma non saranno disponibili per i prossimi due incontri, sia col Cosenza che in casa del Crotone. L'esterno aveva rimediato una lesione del tendine del quadricipite, per il difensore c'è stata la frattura dello scafoide tarsale del piede sinistro. Infortuni delicati che richiederanno ancora un po' di tempo per la completa guarigione. Proprio in giornata Improta è stato sottoposto ad ecografia, ci sono dei miglioramenti ma bisognerà attendere ancora un po' prima di rivederlo in campo. Anche Elia è alle prese con problemi fisici, il giovane ex Perugia ha avuto una infiammazione al flessore della coscia sinistra. Domani farà ancora lavoro fisioterapico per cui sarà difficile la sua disponibilità per l'imminente impegno. Avrà solo un giorno per lavorare col gruppo. Guai che riguardano anche Moncini. L'attaccante dopo la partita di Cremona ha avvertito fastidio alla caviglia, un vecchio problema. Ecco perché questo pomeriggio ha saltato l'allenamento, lo staff medico lo valuterà domani per avere un quadro più chiaro. Non mancheranno comunque le alternative a Caserta che per la sfida coi calabrese potrebbe optare per la stessa formazione vista allo Zini. L'unica variazione potrebbe riguardare l'attacco con Lapadula al posto proprio di Moncini che tra l'altro non ha brillato nell'ultima partita. È presto chiaramente per avere indicazioni chiare. Il tecnico preferisce sciogliere le riserve solo allo scadere, il modo giusto per avere tutti sul pezzo. Dopotutto col Cosenza non sarà una sfida semplice, la squadra ripescata in B è brava a chiudere tutti gli spazi per poi ripartire. Requisiti che già in passato hanno messo in difficoltà la Strega proprio al Vigorito. Ecco perché conterà un buon approccio alla gara. Caserta si aspetta di vedere in campo lo stesso atteggiamento avuto allo Zini.