Viola, il saluto social con la maglia del Bologna Gli hanno scritto in tanti, anche i suoi vecchi compagni di squadra

“Inizia una nuova avventura. I am back”. Poche parole e la foto con la nuova maglia del Bologna per annunciare sul suo proflo Instagram che è tornato. Nicolas Viola è un nuovo giocatore del Bologna, continua la sua avventura in serie A, anche se ha dovuto aspettare quasi la fine di ottobre per trovare una squadra che puntasse su di lui. Sotto il suo post subito un bel po' di saluti e di incitamenti. Il primo è stato quello di Gianluca Lapadula: “In bocca al lupo amico mio”. Poi Fabio Depaoli, Filip Djuricic, giallorosso nella prima serie A, oggi al Sassuolo. E il saluto affettuoso di FeliciDad, l'asilo nido beneventano in cui anche quest'anno Nicolas aveva iscritto i suoi figli. Poi tantissimi tifosi del Benevento, che non hanno voluto lasciar andar via il fantasista calabrese senza un saluto e l'augurio di trovare ancora tante soddisfazioni nel calcio che conta. Tra lui e la tifoseria giallorossa c'è stato sempre un feeling speciale. Il suo ultimo post su Instagram prima di questo nuovo con la maglia del Bologna, lo ritraeva ancora con i colori giallorossi ed era un saluto pieno di affetto proprio verso una tifoseria e una società che lo hanno sempre voluto bene: “Il primo luglio 2021 – scriveva - è scaduto il mio contratto con il Benevento, ma non è scaduto e mai scadrà di valore il rispetto e l’affetto verso i tifosi della Strega, che in questi 5 anni insieme, mi hanno donato amore ed emozioni mai provate prima”. Era scontato che ora tutti gli augurassero le migliori fortuna anche con una maglia diversa da quella della Strega.