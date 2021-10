Benevento, nel Cosenza c'è l'ex giallorosso Vallocchia Il centrocampista, esordiente in serie B, ha militato nel vivaio giallorosso

Torna al Vigorito Andrea Vallocchia, centrocampista che ha vestito la maglia giallorossa del Benevento ai tempi del settore giovanile, guadagnandosi anche diverse convocazioni in prima squadra. Dopo aver terminato il proprio percorso nel vivaio sannita, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in serie C attraverso le esperienze vissute con le maglie di Sambenedettese, Olbia e Juve Stabia, racimolando più di cento presenze in sei stagioni. Nella scorsa estate c'è stato il passaggio al Cosenza, con l'esordio in serie B avvenuto in occasione del match giocato al Del Duca contro l'Ascoli lo scorso 22 agosto. In totale ha registrato al momento sei presenze, di cui una da titolare. Sarà sicuramente emozionante per lui tornare nel Sannio, dove è cresciuto sia calcisticamente che a livello umano.