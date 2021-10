Cosenza, Pirrello: "Al Vigorito i nostri tifosi saranno una marcia in più" Il centrale difensivo: "Affronteremo il Benevento con compattezza"

Si avvicina il match di sabato tra Benevento e Cosenza. In casa rossoblù ha parlato alla stampa il centrale difensivo Pirrello:

"Dobbiamo continuare a lavorare con costanza. Per il match di sabato pensiamo solo a noi stessi, poi è chiaro che conosciamo l'avversario e il suo livello. Lo stiamo preparando nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di lavorare di gruppo e di essere più corti possibili. I tifosi? Saranno una marcia in più. Sin dai primi giorni in cui sono arrivato ho sentito il calore dei nostri sostenitori. Per noi sono un motivo d'orgoglio".