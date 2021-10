Benevento - Cosenza, sono 22 i precedenti nel Sannio Score in favore della Strega con ben 12 vittorie

Sono ben 22 i precedenti disputati nel Sannio tra Benevento e Cosenza. Un incontro tra due squadre che, soprattutto tra gli anni settanta e ottanta, hanno rappresentato un vero e proprio classico della serie C. Nettamente favorevole il confronto per la compagine giallorossa, vittoriosa in 12 occasioni; sette sono stati i pareggi e soltanto tre i successi calabresi. L'ultimo acuto della Strega è della stagione 2019/2020, quella dei record sotto la guida di Pippo Inzaghi: il Benevento si impose di misura nei minuti di recupero grazie a una rete di Armenteros. Bisogna andare al 4 gennaio del 1981, ben quarant'anni fa, per l'ultimo exploit del Cosenza all'ombra della dormiente.

Questi tutti i precedenti:

1934/1935, Benevento - Cosenza 2-0 (Prima Divisione)

1935/1936, Benevento - Cosenza 2-1 (Coppa Italia)

1935/1936, Benevento - Cosenza 1-0 (Serie C)

1936/1937, Benevento - Cosenza 2-1 (Serie C)

1948/1949, Benevento - Cosenza 1-0 (serie C)

1949/1950, Benevento - Cosenza 2-2 (serie C)

1950/1951, Benevento - Cosenza 4-0 (serie C)

1951/1952, Benevento - Cosenza 0-1 (serie C)

1956/1957, Benevento - Cosenza 0-2 (IV serie)

1960/1961, Benevento - Cosenza 0-0 (serie C)

1975/1976, Benevento - Cosenza 3-0 (serie C)

1976/1977, Benevento - Cosenza 1-0 (serie C)

1980/1981, Benevento - Cosenza 1-2 (serie C1)

1982/1983, Benevento - Cosenza 1-1 (serie C1)

1984/1985, Benevento - Cosenza 0-0 (serie C1)

1985/1986, Benevento - Cosenza 1-1 (serie C1)

1986/1987, Benevento - Cosenza 1-1 (serie C1)

2010/2011, Benevento - Cosenza 3-1 (Lega Pro)

2014/2015, Benevento - Cosenza 3-2 (Lega Pro)

2015/2016, Benevento - Cosenza 0-0 (Lega Pro)

2018/2019, Benevento - Cosenza 4-2 (serie B)

2019/2020, Benevento - Cosenza 1-0 (serie B)