Benevento - Cosenza, il dato aggiornato della prevendita Chiusa per il settore ospiti: dalla Calabria circa 700 emissioni

Sono 2643 i biglietti emessi per la tifoseria del Benevento per il match di domani con il Cosenza. La prevendita proseguirà fino alle 14 di domani, orario in cui ci sarà il fischio d'inizio dell'incontro. Si è chiusa, invece, per i sostenitori del Cosenza che raggiungeranno il settore ospiti del Vigorito in 698 unità.