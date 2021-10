Tris al Cosenza, il Benevento torna alla vittoria I giallorossi si sbarazzano del Cosenza con le reti di Barba, Lapadula e Tello

Benevento - Cosenza 3-0 (Live)

Benevento (4-2-3-1): Paleari (23'pt Manfredini); Letizia, Glik, Barba, Foulon; Viviani (31'st Acampora), Calò; Brignola (27'st Vokic), Sau (27'st Tello), Ionita; Lapadula. A disp.: Muraca, Basit, Vogliacco, Insigne, Di Serio, Moncini, Masciangelo, Talia. All.: Caserta

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritello, Rigione, Pirrello; Situm (36'st Bittante), Carraro, Gerbo (15'st Eyango), Vallocchia (15'st Anderson), Sy; Gori (27'st Pandolfi), Caso (27'st Millico). A disp.: Saracco, Matosevic, Corsi, Kristoffersen, Venturi, Minelli, Florenzi. All.: Zaffaroni

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Sechi e Macaddino. Quarto ufficiale: Perri. VAR e AVAR: Camplone e Ranghetti

Reti: 33'pt Barba, 11'st Lapadula, 41'st Tello

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita

90' Cinque minuti di recupero

86' Tris del Benevento con Tello che raccoglie un passaggio di Lapadula per insaccare alle spalle di Vigorito

81' Entra Bittante al posto di Situm

78' Ammonito Calò

76' Il Benevento termina le sostituzioni con l'ingresso di Acampora al posto di Viviani

72' Cambiano entrambe le squadre. Per il Benevento c'è l'ingresso di Tello e Vokic al post di Tello e Brignola. Per il Cosenza, invece, fuori Gori e Caso per Pandolfi e Millico

69' Destro di Sau deviato in angolo

60' Doppio cambio Cosenza: escono Vallocchia e Gerbo al posto di Anderson e Eyango

56’ Raddoppio del Benevento! Sau in verticale per Letizia che passa al centro, la palla arriva sul sinistro di Lapadula che insacca

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

50' Termina il primo tempo

45' Cinque minuti di recupero

35' Sinistro di Viviani parato in due tempi da Vigorito

33' GOOOL DEL BENEVENTO! Sul successivo corner, Lapadula pesca Barba che insacca per il vantaggio giallorosso

32' Grande occasione del Benevento con Sau che, lanciato da Lapadula, va alla conclusione ma la palla viene deviata in angolo da Vigorito

23' Dopo qualche minuto in campo, Paleari viene sostituito con Manfredini

21' Paleari ce la fa e prosegue il gioco, nel frattempo si era già cominciato a riscaldare Manfredini per una possibile sostituzione

19' Scontro di gioco tra Paleari e Gori: l'estremo difensore giallorosso probabilmente non riuscirà a proseguire l'incontro

14' Il Benevento controlla il gioco, mentre il Cosenza attende e chiude gli spazi

11' Conclusione di Foulon che si spegne di poco sul fondo

7' Cross di Letizia, c'è Ionita al centro ma spara alto

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Caserta conferma il 4-2-3-1 con l'inserimento di Ionita sulla linea della trequarti. In avanti torna Lapadula. Confermato tra i titolari il giovane Brignola. Tra le fila del Cosenza spicca la presenza dal primo minuto dell'ex giallorosso Vallocchia.

PRE PARTITA

Nona giornata di campionato con il Benevento che ospita il Cosenza al Vigorito. I giallorossi sono alla ricerca della vittoria dopo i pareggi rimediati contro Perugia, Como e Cremonese. Il Cosenza punta a uscire indenne dall'impianto sportivo di via Santa Colomba.