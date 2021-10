Benevento, Manfredini: "Vittoria che dà morale in vista di Crotone e Brescia" Le parole dell'estremo difensore: "Allo Scida vogliamo rifarci dopo la beffa dello scorso anno"

Si è fatto subito trovare pronto dopo l'infortunio di Paleari. L'estremo difensore Manfredini si è ben comportato da subentrato e nel post gara ha commentato così la vittoria del Benevento sul Cosenza:

"Non è mai facile entrare in corso d'opera. Dobbiamo sempre farci trovare pronti il prima possibile perché ogni componente della rosa è titolare. Purtroppo quando succede nel mio caso è sempre per qualcosa di brutto, mi dispiace per Paleari e speriamo che non sia nulla di grave e che possa riprendere con noi quanto prima. I miei compagni mi hanno dato una grande mano per evitare di subire occasioni pericolose contro un avversario che fa delle ripartenze la propria arma vincente. Eravamo reduci da due risultati dove non abbiamo raccolto molto. La vittoria di oggi dà morale in vista delle partite ravvicinate con Crotone e Brescia".

CROTONE - "Sicuramente fa tanta rabbia se pensiamo alla partita della scorsa stagione. Questo è un altro campionato tra due squadre totalmente rinnovate. Gli stimoli non mancheranno, vogliamo rifarci dalla beffa dell'anno scorso. Sono convinto che faremo un'ottima partita sotto tutti i punti di vista".