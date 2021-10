Paleari, frattura allo zigomo: domani si opera Il portiere giallorosso si sottoporrà ad intervento chirurgico in una clinica di Caserta

Frattura dello zigomo, per dirla in termini più tecnici "frattura bilocale dell'armata zigomatica Dx": servirà un intervento chirurgico. Alberto Paleari si sottoporrà all'intervento chirurgico domani nella clinica Iatropolis di Caserta. Il portiere giallorosso dovrebbe essere dimesso stesso in giornata, mentre la prognosi parla di almeno 20 giorni salvo complicazioni: è evidete che bisognerà poi valutare bene un recupero che non ammetta rischi. Potrebbe rientrare dopo la sosta, nella trasferta di Pisa (20 novembre).