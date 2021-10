Benevento, lo store online si rinnova I tifosi potranno acquistare il nuovo materiale all'interno di una nuova grafica

Nuovo look per lo store online del Benevento Calcio. Da quest'oggi sarà possibile acquistare i nuovi prodotti della Strega navigando all'interno di una veste grafica totalmente rinnovata. Inseriti i prodotti griffati Nike, a partire dalle maglie da gioco, all'abbigliamento per allenarsi o per il tempo libero fino ai più disparati accessori. Previsto anche uno sconto del 10% sul primo acquisto per coloro che si iscriveranno al sito. Previste le spedizioni in tutto il mondo.

Per collegarti clicca qui.