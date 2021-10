Serie B, media costo biglietti: Benevento tra le società più "economiche" I dati mostrano un risparmio per la tifoseria sannita nel confronto con le altre realtà cadette

I prezzi dei biglietti stabiliti dal Benevento Calcio sono tra i più bassi in serie B. Il dato emerge da un'analisi effettuata sulle prevendite dei club cadetti, in cui si nota quanto i tifosi giallorossi possano godere di un risparmio maggiore rispetto agli altri. La media del campione analizzato in merito al costo delle curve è di 14 euro, esclusi i diritti di prevendita. In tal senso la compagine giallorossa fa registrare il prezzo di 12 euro, due in meno rispetto alla media del campionato. Politica "low cost " per il Frosinone che ha messo in vendita i tagliandi alla modica cifra di 5 euro, mentre la cifra più alta la fanno registrare Brescia e Parma che raggiungono ben 20 euro, decisamente da categoria superiore.

Stesso discorso vale per gli altri settori. I tifosi della serie B versano una media di 22 euro nelle casse delle rispettive società per i distinti, contro i 16 euro del Benevento. In parità il dato relativo alla Tribuna Inferiore (che non tutti gli stadi hanno, quindi il campione si riduce) con un equo costo di 18 euro. Cambiano i numeri per la Tribuna Superiore, con un risparmio di 11 euro nel Sannio (28 euro contro i 39 generali). La Strega vanta prezzi più alti solo per la Tribuna Centrale, in cui occorre sborsare la cifra di 68 euro a fronte della media generale di 55 euro.

Di grande importanza è l'iniziativa relativa agli under 14 che al Vigorito entrano gratis. Negli altri campi i genitori arrivano a spendere 21 euro in Tribuna Superiore, mentre la media nelle curve e nei distinti è inferiore ai 10 euro.