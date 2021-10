Crotone, Modesto: "Con il Benevento partita determinante per l'orgoglio" Il tecnico: "Mi sento sempre in discussione. Affronteremo la Strega con il giusto atteggiamento"

Conferenza stampa pregara per Modesto. Il tecnico del Crotone si è subito focalizzato sul Benevento di Caserta:

"Affrontiamo una squadra che ha mantenuto più calciatori rispetto allo scorso anno in serie A, per di più si è rafforzata. Ha degli elementi con qualità importanti in avanti. Sappiamo il piglio da avere in queste gare, a partire dall'atteggiamento giusto sin dai primi minuti. Dobbiamo farli giocare il meno possibile. Sappiamo che tipo di squadra andiamo ad affrontare. Occorre limitare le sbavature. Ora pensiamo a domani perché è una partita determinante per l'orgoglio e la voglia di giocare una gara gagliarda. Se mi sento in discussione? Sì, dalla prima giornata. L'allenatore non può mai stare tranquillo perché è condizionato dai risultati. Sarebbe stato lo stesso anche da primi in classifica: è il mio modo di essere. Il problema è che la mancanza di risultati si riversa sulla squadra".

SVOLTA - "La ripresa della squadra deve essere partita dopo partita. E' normale che dopo che vieni da due risultati positivi contro Pisa e Ascoli, poi è normale che con l'Alessandria trovi una squadra che ti lascia giocare. L'atteggiamento doveva essere più tosto. Gli episodi cambiano, ti spostano e non facile. Dobbiamo andare avanti. La squadra deve capire che deve guadagnare punti. Come? Ci sono formazioni che giocano sugli errori, poi dopo si compromettono delle partite. E' capitato spesso a noi, anche se dobbiamo avere una mentalità più cattiva".