La diretta testuale di Crotone - Benevento La Strega cerca di sfatare il tabù Scida

Crotone - Benevento 0-0 (Live)

Crotone (3-4-1-2): Contini; Cuomo, Canestrelli, Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Oddei; Maric, Mulattieri. A disp.: Festa, Saro, Visentin, Mondonico, Juwara, Donsah, Rojas, Giannotti, Nedelcearu, Borello, Sala, Schirò. All.: Modesto

Benevento (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Calò, Acampora; Brignola, Ionita, Tello; Lapadula. A disp.: Muraca, Tartaro, Basit, Elia, Vokic, Vogliacco, Insigne, Di Serio, Moncini, Viviani, Sau, Masciangelo. All.: Caserta

Arbitro: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Trinchieri e Dei Giudici. Quarto ufficiale: Saia. Var e Avar: Nasca e Pagnotta.

PRE PARTITA

Il Benevento è di scena allo Scida di Crotone per la decima giornata del campionato di serie B. L'obiettivo è la conquista della seconda vittoria consecutiva che permetterebbe di scacciare via con un colpo di spugna il fastidioso tabù Scida. Caserta effettua delle modifiche alla formazione rispetto a quella che ha sconfitto il Cosenza al Vigorito. Panchina per Viviani, al suo posto c'è Acampora sulla linea mediana insieme a Calò. Sulla trequarti Brignola, Ionita e Tello sono a supporto di Lapadula.