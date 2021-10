Benevento, Vogliacco esulta: "Siamo sempre più squadra" Le parole del centrale difensivo: "Lavoriamo bene. Con il Brescia sfida stimolante"

Giornata speciale per Vogliacco che ha festeggiato la vittoria, ma soprattutto la nascita della piccola Violante: "Per me è stata una gioia incredibile, ringrazio la mia compagna per questa emozione straordinaria. Per quanto riguarda la partita, siamo contentissimi di ciò che stiamo costruendo. Sentiamo di crescere partita dopo partita e siamo sempre più squadra. Vogliamo essere protagonisti. Il gruppo è molto unito, lavoriamo bene e poi lo riportiamo in partita. Ci sono delle gerarchie, ma chiunque sarà chiamato in causa sono convinto che farà bene".

CONCORRENZA - "Per me è importantissimo lavorare con calciatori così importanti come Glik e Barba. Per me sono degli esempi e ottimi professionisti, così come tutti coloro che hanno più esperienza di me. Non posso fare altro che rubare da loro per migliorare giorno dopo giorno"

BRESCIA - "E' una sfida stimolante. Siamo curiosi di vedere a che punto siamo arrivati nel nostro percorso, non vediamo l'ora di giocarla".