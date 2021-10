Benevento, Letizia: "Grazie per l'abbraccio, si sta creando un bel gruppo" Il commento del capitano: "E' una vittoria importante per tutti"

E' un Letizia visibilmente commosso quello che ha commentato la vittoria allo Scida. L'autore del vantaggio giallorosso ha effettuato una dedica speciale:

"Questa è la vita. Il gol è dedicato a mia zia che non c'è più. Un pensiero va anche alla società e ai tifosi, considerato che da molto tempo qui a Crotone non si faceva risultato. Si sta formando un bel gruppo. La coesione fa vincere le partite e anche i campionati. Ci mettiamo il nostro e vedremo alla fine dove arriveremo. Ringrazio tutti per l'abbraccio che mi hanno dato".

BRESCIA - "Ci avviciniamo a questa sfida come tutte le altre. La serie B è imprevedibile. Siamo pronti a ritornare e cominceremo a prepararla nel migliore dei modi".

GIOVANI - "Parlo molto con loro e li ho caricati in vista di questa partita. Sappiamo tutti che era difficile qui a Crotone, quindi questa vittoria è doppia per tutti".

SCOMMESSA VIGORITO - "Ho dato cinque euro al presidente. E' una cosa personale tra di noi, quando si perde è giusto pagare".