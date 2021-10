Benevento - Brescia in 4K su Sky, Balata: "Prosegue la modernizzazione" L'evento sarà trasmesso in diretta con la massima definizione

Benevento-Brescia, partita che va a comporre il mosaico dell’11a giornata della Serie BKT, sarà prodotta in 4k, vale a dire in una qualità dell’immagine perfetta, il massimo che oggi la tecnologia possa consentire. In questo modo la Lega Serie B intende dare un significato particolare al B Day del primo novembre, giornata interamente dedicata alla Serie BKT, regalando una definizione che è quattro volte migliore di quella solitamente prodotta in HD. L’evento, con l’immagine in 4K, sarà disponibile su Sky.

‘Prosegue la modernizzazione e la valorizzazione del prodotto Serie BKT che da alcuni anni stiamo cercando di rendere sempre più internazionale, attraente e al passo con le esigenze dei tifosi – dice il presidente della Lega Serie B Mauro Balata -. Non sarà l’unica partita trasmessa con la massima definizione, altre se ne aggiungeranno nei prossimi mesi per far apprezzare sempre più Il campionato degli italiani, che per incertezza e qualità dei protagonisti è sempre più seguito in tutto il mondo’.