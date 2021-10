Costa diecimila euro alla società il petardo di Crotone L'ammenda è stata comminata dal Giudice sportivo

Costa ben diecimila euro alla società il forte petardo lanciato in avvio di partita dai sostenitori del Benevento sul campo del Crotone. Ecco quanto riporta il comunicato della Lega di B: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, all11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che esplodeva a circa dieci metri da un calciatore avversario causandogli un leggero stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett b CGS”.