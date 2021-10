Benevento, Caserta: "Vogliamo fare una grande gara contro il Brescia" Il tecnico giallorosso: "Affrontiamo un avversario forte. Non è tempo di fare bilanci"

Il lunch match dell'undicesima giornata di serie B vedrà contrapporsi, nel giorno di ogni santi, il Benevento di Caserta e il Brescia dell'ex Pippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso questa mattina ha presentato in conferenza stampa l'incontro. Ecco le sue parole:

"Cercheremo di fare una grande gara contro una squadra forte e costruita per vincere. Sarà una partita difficile, vogliamo continuare a fare bene. Dobbiamo pensare a fare le cose che sappiamo fare. Elia? Sta meglio. Valuterò domani".

BRIGNOLA - "A Crotone ho fatto una scelta tecnica. Mi serviva un calciatore con caratteristiche diverse tra le linee, quindi ho spostato Ionita sulle zona laterale".

VIVIANI - "E' di Brescia, sicuramente non è una partita come le altre. Valuterò sempre nel giorno della partita. Acampora ha fatto bene con il Crotone, bisogna vedere quanto hanno recuperato così come Calò".

SOTTOPUNTA - "Sia Sau che Moncini così come Ionita hanno caratteristiche diverse. Valuterò insieme a tante cose".

BILANCIO - "Non è tempo di fare bilanci, siamo alla decima giornata. Ci sono tante squadre che non sono ancora uscite fuori. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Questo è un campionato diverso rispetto al passato, ci sono tante compagini attrezzate per vincere. Le differenze rispetto a due anni fa sono tante, la prima è che questa squadra è nuova in un campionato di livello più alto".

CRESCITA - "Mi limito a vedere la crescita della mia squadra. Sono contento di ciò che stanno facendo. Pensiamo solo a lavorare, questa è la cosa più importante. Alla fine vedremo cosa siamo riusciti a fare. C'è sicuramente da migliore, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché vedo una crescita costante".

CALCI PIAZZATI - "I calci piazzati sono fondamentali, spesso e volentieri le partite si sbloccano in questo modo così come con le ripartenze. Dobbiamo sfruttarli meglio perché abbiamo degli ottimi battitori e degli ottimi saltatori. Nel calcio di adesso una situazione del genere può decidere una gara, quindi è fondamentale".

ACAMPORA - "Vedremo, ho tanti ottimi calciatori. Decidere la formazione titolare è sempre un problema. Per un allenatore è importante poter contare sulla rosa. Valuterò sempre all'ultimo".

INSIGNE - "Può giocare come esterno d'attacco, così come dietro la punta. In questo momento non sta giocando perché ho fatto altre scelte dal punto di vista tecnico. Il ragazzo si fa sempre trovare pronto. In questa squadra può fare tanto".

INFORTUNATI - "Paleari tornerà dopo la sosta, mentre Pastina e Improta saranno valutati insieme allo staff sanitario per poter pensare di convocarli già per la partita con il Frosinone. Non bisogna rischiare perché poi ci sarà la sosta".