Benevento, Caserta punta la Reggina: "Vogliamo superare il momento negativo" Il tecnico in conferenza stampa: "Lottando insieme ne possiamo venire fuori"

Domani il Benevento affronterà la Reggina per cercare di riscattarsi dopo le sconfitte rimediate contro Brescia, Frosinone e Pisa. Al Vigorito (fischio d'inizio alle ore 14) mancheranno lo squalificato Glik e l'infortunato Foulon, per il resto Caserta potrà fare affidamento sulla rosa al gran completo. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha presentato così l'incontro che lo vedrà contrapporsi agli amaranto guidati da Aglietti:

"Inserire Elia a destra e Letizia a sinistra è una soluzione che può essere riproposta. Le scelte le faccio sempre nel giorno della partita. Contro il Pisa il centrocampo mi è piaciuto tantissimo. Al di là di chi giocherà siamo consapevoli dell'importanza della gara e delle difficoltà, contro una squadra ben organizzata che subisce pochi gol. Per noi sarà una partita importante perché veniamo da tre sconfitte consecutive. Quella di Pisa fa più male perché i ragazzi hanno fatto un buon calcio e mi dispiace essere tornati con zero punti. Se sento mia la squadra? Fanno in campo ciò che proviamo in allenamento, questa è una conferma".

BRIGNOLA - "Per me i calciatori sono importanti sia se partono dall'inizio o se subentrano. Prima della gara cerco di analizzare un pò di cose. Valuto sempre il fatto che nel corso di una partita possano servire delle qualità specifiche. Sia per Brignola, così come per il resto della squadra sono valutazioni che farò domani".

DETERMINAZIONE - "Quando vieni da tre sconfitte consecutive, i primi due giorni pensi ancora a quanto accaduto, poi devi pensare alla partita successiva. La squadra si è allenato molto bene e siamo pronti per fare una grande gara".

MOMENTO - "Se vado ad analizzare il risultato non siamo contenti. E' vent'anni che sto in questo mondo, so che ci sono dei momenti positivi e negativi. Le ultime prestazioni sono state condizionate dagli episodi. Il lavoro è l'unica cosa che conta, soprattutto in questi momenti deve venire fuori il lato forte di ognuno di noi. Questa squadra ha le potenzialità per superare questo momento. Dobbiamo restare uniti, nei momenti difficili abbiamo bisogno delle persone che ci stiano vicini. Lottando tutti insieme ne possiamo venire fuori tranquillamente".

CLASSIFICA - "La classifica non dobbiamo guardarla. Questa squadra vuole fare un campionato importante. Dei lati positivi vedo che i ragazzi vogliono lottare sempre l'uno per l'altro".

ERRORI - "La frenesia di gare gol in qualche partita c'è stata. Nelle altre abbiamo commesso qualche errore di troppo dal punto di vista individuale, poi dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Non parlo solo degli attaccanti, ma di tutta la squadra. Bisogna sfruttare al massimo le occasioni che creiamo: questo è ciò che ci sta mancando".

ATTEGGIAMENTO - "Dal punto di vista tattico solo il Lecce ci ha messo in difficoltà. Per il resto non abbiamo sofferto le altre, creando e subendo sempre in modo equilibrato. Dobbiamo superare questo momento sfruttando le occasioni da gol. Importante è anche l'equilibrio esterno. I momenti negativi passano, dobbiamo ottenere il massimo a partire da domani".

CENTROCAMPO - "Non vedo fatica nell'impostare il gioco. Dobbiamo lavorare. A centrocampo abbiamo cambiato tantissimo, inserendo degli elementi giovani. Già è difficile amalgamare una squadra che si conosce da tanto tempo, figuriamoci con dei nuovi arrivati. Bisogna dare tempo, anche se spesso non c'è. Dobbiamo avere pazienza".

REGGINA - "La Reggina è una squadra che subisce pochi gol: è ben organizzata e di qualità. Ciò che mi aspetto è una reazione dal punto di vista mentale. Bisogna avere maggiore cattiveria e voglia di superare questo momento. Affrontiamo un avversario che in trasferta sta facendo molto bene, ma penso solo alla mia squadra".