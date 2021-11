Ecco la tifosa giallorossa che riceverà il pallone di Benevento - Reggina Sarà consegnato prima del fischio d'inizio

E' Sara Fragola la tifosa giallorossa che riceverà il pallone di Benevento - Reggina. L'iniziativa è stata promossa dalla Lega B in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, celebrata lo scorso 25 novembre. In virtù di ciò, in tutte le partite del torneo cadetto si giocherà con un pallone della Kappa avente dei richiami di colore rosa. I capitani Letizia e Crisetig lo consegneranno prima del fischio d'inizio dell'incontro.