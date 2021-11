"Tutti insieme al Vigorito", ecco il dato definitivo Nel settore ospiti ci saranno circa 300 tifosi della Reggina

Sono 3254 i biglietti emessi nell'ambito dell'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito". Una base che presenzierà a partire dal match di quest'oggi con la Reggina, così come quelli successivi contro Pordenone e Monza a prezzi scontati. Per quanto riguarda la prevendita totale per la sfida con i calabresi, questa mattina alle 11 si contavano 3729 tagliandi (comprensivi della promo sopracitata) acquistati dalla tifoseria giallorossa. Saranno 300 i sostenitori calabresi nel settore ospiti.