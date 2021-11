Serie B, LIVE / Benevento - Reggina 2-0 La Strega vuole uscire dal momento negativo dopo le tre sconfitte consecutive

Benevento - Reggina 2-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. A disp.: Muraca, Manfredini, Calò, Tello, Vokic, Di Serio, Moncini, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Reggina (4-4-2): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. A disp.: Micai, Gavioli, Loiacono, Regini, Denis, Laribi, Lakicevic, Hetemaj, Cortinovis, Tumminello, Liotti, Rivas. All.: Aglietti

Arbitro: Fourneau di Roma 1. Assistenti: Palermo e Perrotti. IV ufficiale: Di Graci. Var e Avar: Marini e Marchi

Reti: 11'pt Viviani, 24'pt Lapadula

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo. Applausi del pubblico per la prestazione del Benevento

45' Un minuto di recupero

45' Sinistro di Elia: Turati respinge dopo una deviazione

42' Improta serve Lapadula che ci prova in girata infastidito da Stavropoulos: palla fuori

38' Sinistro di Acampora che sorvola di poco la traversa

35' Ripartenza del Benevento nata con Ionita e terminata con una conclusione di Improta: para Turati

30' Improta conquista palla con caparbietà, serve Viviani che ci prova dal limite: la conclusione sfiora il palo alla sinistra di Turati

26' Ammonito Bianchi per fallo su Improta

24' Raddoppio Benevento! Viviani conquista palla a centrocampo e lancia Lapadula che si invola e realizza il gol del 2-0, il suo settimo sigillo stagionale

23' Grande apertura di Ionita per Acampora che serve al centro Lapadula: la conclusione dell'attaccante esce fuori

20' Il Benevento continua a giocare con personalità e tenendo le redini del gioco

16' Dopo una fase di grandissima intensità da parte del Benevento, adesso è la Reggina cerca di trovare i varchi giusti

11' Benevento in vantaggio: splendido cross di Letizia per Viviani che di testa insacca

10' Sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa di Ionita per Lapadula che ci prova in rovesciata: palla deviata in angolo da Di Chiara

5' Cross di Letizia, sponda di Lapadula e tiro di Insigne: palla alta. Inizio di grande spessore da parte della Strega

3' Partenza aggressiva del Benevento che cerca sin da subito di passare in vantaggio

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Caserta effettua un cambio per reparto rispetto alla formazione vista a Pisa. In difesa inserisce Elia sulla corsia di destra, con Letizia sul fronte opposto: una soluzione già vista nel corso del match dell'Arena Garibaldi dopo l'infortunio di Foulon. A centrocampo c'è Viviani al posto di Calò che partirà dalla panchina. In avanti torna Lapadula, risparmiato in terra toscana dopo il rientro dalla nazionale. Tra le fila della Reggina, invece, c'è Adjapong dal primo minuto: per lui è l'esordio stagionale. Rientra l'ex Di Chiara dalla squalifica, mentre è Bianchi e non Hetemaj ad affiancare Crisetig a centrocampo. In avanti confermata la coppia composta da Montalto e Galabinov.

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Reggina per la 14^ giornata del campionato di serie B. La Strega è alla disperata ricerca di punti dopo le tre sconfitte rimediate contro Brescia, Frosinone e Pisa che l'hanno fatta scivolare fuori dalla zona play off. Tutti a disposizione di Caserta, a eccezione dello squalificato Glik e dell'infortunato Foulon. Voglia di rivalsa anche per i calabresi dopo il tonfo interno rimediato la scorsa settimana con la Cremonese.