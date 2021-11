Benevento, nel pomeriggio la partenza per Vicenza Mattinata d'allenamento in città, poi il trasferimento a Capodichino

La bella vittoria conquistata contro la Reggina meritava di essere goduta diversamente, ma la serie B corre veloce e la testa del Benevento già subito dopo il triplice fischio della sfida del Vigorito era rivolta a quella di domani contro il Vicenza. Ieri c’è stato un defaticante all’Imbriani per coloro che hanno affrontato i calabresi, mentre questa mattina ci sarà l’unica seduta d’allenamento di preparazione alla sfida del Menti. Nel pomeriggio avverrà la partenza per Napoli, dove la Strega salirà sull’aereo che la trasporterà a Venezia. Dal capoluogo lagunare ci sarà il passaggio in pullman a Vicenza. Per domani mattina è previsto un risveglio muscolare, per poi effettuare la classica riunione tecnica nel tardo pomeriggio prima di raggiungere lo stadio Menti, dove sarà di scena la gara valevole per la 15^ giornata di campionato. Ovviamente, come accaduto a Pisa, il Benevento dopo la partita resterà nella città veneta, dove nella mattinata di mercoledì effettuerà un allenamento presso il campo “Serenissima”. Il rientro nel Sannio avverrà subito dopo, con l’arrivo in città che è fissato per le 16. Sarà una spedizione di tre giorni molto intensi, dalla quale la truppa di Caserta vorrà ottenere il massimo per dare continuità alla vittoria con la Reggina. Poi ci sarà il match di sabato con il Pordenone, ma a quello si penserà da mercoledì.