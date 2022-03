Benevento, Lapadula scalpita: possibile maglia da titolare col Crotone C'è ottimismo sulla disputa del match. Domani l'ufficialità dopo i tamponi

A meno di clamorosi risvolti, Benevento – Crotone si giocherà regolarmente. La situazione relativa ai contagi lascia ben sperare, soprattutto perché molti test “fai da te” effettuati dai calciatori che nella scorsa settimana hanno subìto il contagio sono negativi. Domani sera tutti i componenti della rosa effettueranno i tamponi che definiranno ufficialmente se il match avrà luogo o meno, ma c'è ottimismo.

E in questa situazione rincuora sapere che Lapadula c’è e sta bene, pronto a prendersi le redini dell’attacco. La punta potrebbe riottenere una maglia da titolare, dopo essere subentrato negli ultimi tre incontri in seguito al reintegro. L’ultima volta che è sceso in campo dal primo minuto è stato in occasione della trasferta di Terni, datata 10 dicembre e decisa da una sua doppietta. A distanza di tre mesi vuole recuperare il tempo perduto. Lo farà al fianco di Forte? Al momento difficile dirlo, ma c’è da sottolineare che il tecnico voleva provare questa soluzione già col Cosenza.

Intanto Lapadula ha accettato l’invito del governo peruviano di fare da testimonial per invogliare i cittadini a effettuare la terza dose di vaccino anti Covid. L’attaccante non ci ha pensato due volte e ha realizzato un video che in breve tempo ha fatto il giro del Perù, raccogliendo ampi consensi e risposte entusiastiche. Inutile dire che nello stato sudamericano è un vero e proprio idolo, con tutti i tifosi che stanno incrociando le dita in vista dei prossimi incontri che decideranno la possibile partecipazione della nazionale di Gareca ai prossimi mondiali in Qatar.