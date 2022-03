Caserta: "Vogliamo vincere, ma faremo la conta di chi può scendere in campo" Il tecnico del Benevento: "Gara difficile. Molti calciatori non hanno i minuti nelle gambe"

Il Benevento domani affronterà il Crotone dopo la settimana difficile vissuta a causa del Covid. In conferenza stampa, il tecnico Caserta ha parlato così della condizione della sua squadra in vista del match con i calabresi:

"Fisicamente abbiamo più di qualche calciatore che non sta benissimo per via del Covid. Cercheremo di recuperare più uomini possibili, pensando a quella di domani e poi a quella col Brescia. L'importante è approcciare bene al match con il Crotone perché non sarà facile. Sau non gioca da un po' di tempo, ma sta bene. Farias arriva da un periodo in cui è stato costretto a stare fuori, poi è rientrato. Adesso sta decisamente meglio rispetto a quanto è arrivato. Pastina? Stiamo parlando di un giovane, non è mai facile giocare - al di là dell'età - se non scendi in campo da molto tempo. E' un elemento valido, ma il suo mancato utilizzo è perché davanti a lui ci sono calciatori forti e con una esperienza maggiore. Se deciderò di farlo giocare sarò tranquillo perché è un ragazzo affidabile".

ELIA - "Sta bene, però non può giocare dall'inizio. Potrà essere disponibile in corso d'opera".

ASSETTO TATTICO - "Faremo la conta di chi può scendere in campo perché non è stato facile da gestire la settimana. Coloro che hanno avuto il Covid non si sono allenati, quindi ci sono calciatori che oggi si sono aggregati per la prima volta alla squadra. Le scelte saranno condizionate dalle problematiche degli ultimi dieci giorni. Fortunatamente nessuno ha avuto problematiche importanti. I ragazzi stanno bene, ma non hanno potuto lavorare né da soli e né con la squadra. Bisogna valutare bene. Per quanto riguarda l'assetto si può cambiare qualcosa, ma gli interpreti sono fondamentali nel calcio".

RENDIMENTO - "Tanti calciatori non hanno novanta minuti nelle gambe, qualcuno neanche cinquanta. Quando non ti alleni non è facile affrontare una gara come quella di domani. Purtroppo è accaduto un'altra volta nel nostro momento migliore. Non bisogna fasciarsi la testa, ma guardare in faccia alla realtà. Cercheremo di affrontarla bene e di dare il massimo".

MONCINI - "Capita il periodo difficile che può succedere a tutti gli attaccanti. Ha avuto qualche problematica, ma abbiamo ancora dieci partite. Può dare tantissimo a questa squadra".

CROTONE - "E' una gara difficile. Dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi al di là dell'andamento della squadra avversaria. Qualche mese fa stava in serie A, questa è la dimostrazione che se non approcci bene il campionato puoi avere delle difficoltà. Pensiamo a ciò che dobbiamo fare. Di fronte c'è una squadra che non è facile da affrontare, bisognerà affrontarla con la testa giusta. Delle tre partite settimanali questa è la più difficile. Faremo di tutto per portare a casa i tre punti, poi penseremo alle successive".

ANDAMENTO - "Delle tre retrocesse siamo quella che si sta esprimendo meglio. Non è facile approcciarsi a questo campionato dopo la serie A. Dobbiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto fino a questo punto. Possiamo fare un finale di campionato in crescendo senza cullarci sugli allori. Alla fine faremo i conti e vedremo di cosa siamo stati capaci di fare".