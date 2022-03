Serie B, LIVE / Brescia - Benevento 2-2 Al Rigamonti c'è il big match contro l'ex Inzaghi

Brescia - Benevento 2-2 (Live)

Brescia (3-5-2): Joronen; Cistana (29'st Aye), Adorni, Mangraviti (37'st Jagiello); Leris, Bisoli, Proia (29'st Sabelli), Bertagnoli (37'st Bajic), Pajac; Bianchi (19'st Tramoni), Moreo. A disp.: Andrenacci, Karacic, Van De Looi, Huard, Olzer, Behrami, Papetti. All.: Inzaghi

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Elia (1'st Petriccione), Glik (37'st Masciangelo), Vogliacco, Foulon; Tello, Acampora (45'st Calò), Improta; Farias (1'st Insigne); Forte, Moncini (30'st Pastina). A disp.: Manfredini, Tartaro, Gyamfi, Talia, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Affatato e Marchi. Quarto uomo: Perenzoni. Var e Avar: Ghersini e Bresmes

Marcatori: 2'pt Bisoli (Br), 21'pt Tello (Bn), 32'pt Moreo (Br), 24'st Forte (Bn)

Note: Espulso Tello al 7'st per doppia ammonizione

SECONDO TEMPO

90' Sei minuti di recupero

90' Entra Calò al posto di Acampora

89' Paleari! L'estremo difensore giallorosso salva il risultato su conclusione ravvicinata di Leris

82' Colpo al volto subìto da Glik, non riesce a proseguire l'incontro: entra Masciangelo. Per il Brescia ci sono Bajic e Jagiello al posto di Bertagnoli e Mangraviti

79' Ammonito Leris per fallo su Glik

75' Per il Benevento entra Pastina al posto di Moncini

74' Doppio cambio Brescia: entrano Sabelli e Ayè al posto di Proia e Cistana

69' GOOOL DEL BENEVENTOOO! Cross di Insigne per la testa di Forte che insacca senza esitazione

64' Cambio Brescia: entra Tramoni al posto di Bianchi

52' Benevento in dieci. Testata di Tello a Bisoli, Piccinini estrae il cartellino rosso per doppia ammonizione

50' Ammonito Tello

45' Caserta corre ai ripari: dentro Petriccione e Insigne al posto di Elia e Farias

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

40' Insidiosa palla di Foulon per Moncini, ma l'attaccante giallorosso non trova il tap in di poco

38' Elia in grande difficoltà, Caserta sposta Improta sulla linea difensiva

32' Raddoppio del Brescia: palla di Leris per Moreo che insacca: da rivedere il posizionamento di Glik ed Elia

28' Fase equilibrata della partita

21' Pareggio del Benevento! Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Acampora, sponda di Glik e sinistro micidiale di Tello che non ha lasciato scampo a Joronen

18' Conclusione dalla distanza di Bisoli deviata da Bianca: palla fuori di un soffio

16' Fase di predominio del Brescia

12' Conclusione debole di Moncini facilmente parata da Joronen

7' Sul successivo corner testa di Forte con la palla che va tra i piedi di Tello, ma la sua conclusione va sul fondo

6' Il Benevento prova a reagire: destro di Farias deviato in angolo da Joronen

2' Brescia in vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione sponda di Moreo per Bisoli che insacca alle spalle di Paleari

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Rigamonti c'è il match tra Brescia e Benevento, valevole per la 30^ giornata del campionato di serie B. Caserta conferma il 4-3-1-2. Si rivede Elia che partirà come esterno di difesa. A centrocampo agiranno Tello e Improta da interni con Acampora sulla mediana. In avanti l'inedita coppia formata da Forte e Moncini con Farias da trequartista.