Infortunio Glik: finale di stagione a rischio Stamani il difensore si è sottoposto a risonanza

La gioia per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, l'amara consapevolezza di doversi fermare per un tempo lungo. Il Benevento perde Kamil Glik in una fase delicata per il campionato. Il difensore si è infortunato nel match con la Svezia che ha permesso alla sua Polonia di avere la meglio nello spareggio e di staccare il pass per i Mondiali. Ieri sera l'ex Torino è arrivato in città e stamani, alle 8, si è sottoposto a risonanza. Il responso non è buono: distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Nel pomeriggio ci sarà un ulteriore accertamento da parte dello staff sanitario con a capo D'Andrea, ma se dovesse essere confermata la diagnosi, Glik dovrà fermarsi per un mese e mezzo. Insomma stagione finita per il difensore che potrebbe tornare utile solo in caso di play off da parte dei giallorossi. Soluzione B che si spera di non dover affrontare e di riuscire a puntare alla promozione diretta, un obiettivo in parte custodito nella sfida interna col Pisa. Al Vigorito il polacco non ci sarà, fortuna che ha recuperato Barba che andrà a fare coppia con Vogliacco. Ancora una volta la sfortuna colpisce la strega che in questa stagione ha dovuto affrontare una serie di vicissitudini tra infortuni e difficoltà legate alla retrocessione dalla A.