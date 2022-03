Benevento, allo stadio un punto di raccolta per il popolo ucraino L'iniziativa è stata voluta dalla Lega di B

Una iniziativa voluta fortemente dalla Lega di B alla quale hanno aderito tutte le società di calcio tra cui appunto il Benevento. L'obiettivo è quello di aiutare il popolo ucraino vittima della guerra. Sarà allestito un punto raccolta nel giorno della sfida di Benevento – Pisa nel piazzale dello stadio prima dei cancelli di pre – filtraggio. Sarà possibile per chi vorrà dare il proprio contributo con aiuti in ambito farmaceutico quindi medicinali ma anche cibo in scatola, biscotti confezionati, cereali, frutta secca, formaggi duri, prodotti di carne con scadenza a lungo termine. Insomma tutto ciò che è legato alla sfera alimentare e che potrà essere trasportato in un tempo più lungo. Anche il mondo del calcio si sta mobilitando per dare, sotto molteplici forme, il proprio sostegno in nome della solidarietà. È un momento di grande difficoltà che sta colpendo un popolo vicino. La speranza è che ci sarà una grande partecipazione.