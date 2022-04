Pochi biglietti, Curva Sud: "Fuori l'orgoglio o restate a casa anche nel finale" Il comunicato degli ultras giallorossi

Scende in campo la Curva Sud che ha pubblicato un duro comunicato attraverso i propri canali social. Gli ultras giallorossi provano a dare una scossa al popolo giallorosso, richiamandoli allo stadio in vista del rush finale:

I dati della prevendita non sono esaltanti, nonostante siamo in piena lotta per la promozione. La situazione non sta diventando più tollerabile. Non servono più le scuse di biglietti, pioggia o altro. In questo momento della stagione serve il sostegno da parte di tutto il popolo sannita, anche da parte di chi del calcio non ha nulla a che vedere. In ballo c’è la nostra città, il nostro essere. Riportare Benevento nel grande calcio significherebbe tantissimo per tutto il tessuto sociale. Basta apatia! Fuori l’orgoglio! Un simile atteggiamento non ha alcuna giustificazione. Dove sono tutti coloro che facevano le file in occasione delle finali o della serie A, togliendo il posto allo zoccolo duro? Dove sono tutti quei “tifosi” che sui social fanno la voce grossa contro società, tecnici e giocatori per poi stare comodamente sul divano in occasione della partita o farsi i selfie con i calciatori criticati? Il Benevento è in zona play off a otto partite dalla fine dei giochi: è ancora una volta in lotta per la promozione e sarebbe la terza volta nel giro di pochi anni. Una cosa inimmaginabile fino a poco tempo fa. Ora si preferisce fare i grandi al pc, ma quando c’è da tifare e di essere presenti allo stadio, si tirano fuori le scuse più disparate. I biglietti potranno essere messi anche a un euro, gli spettatori saranno sempre gli stessi perché avete perso lo spirito di stare al fianco del Benevento. Se avete intenzione di dare uno slancio al vostro orgoglio, ci troverete in Curva Sud a sostenere i nostri colori. Altrimenti fate bene a restare a casa, ma restateci anche in occasione dei play off o di gare cruciali per il nostro destino perché non sarete ben accetti dopo un anno vissuto a casa. Ci saranno i soliti pochi, ma almeno veri innamorati della Strega. Col Pisa daremo tutto noi stessi per aiutare la squadra a vincere. Avanti Curva Sud.

Nella serata di ieri si contavano 1845 biglietti emessi per la tifoseria giallorossa. 282 quelli acquistati dai pisani.