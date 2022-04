Benevento, ecco la formazione che affronterà il Pisa Calò in campo dal primo minuto

Ha deciso. Fabio Caserta ha sciolto le riserve sull’undici che affronterà il Pisa. Non ci sarà quel 4-4-2 “maldestro” che si vide nel match allo Stirpe. Ma si tornerà alle origini: sarà 4-3-3 al Vigorito. Il tecnico lo ha fatto capire già nella conferenza pre – gara: “E’ l’assetto che ci ha permesso di fare le migliori prestazioni”. In difesa le scelte sono quasi forzate dagli infortuni di Glik e Foulon: Masciangelo però partirà dalla panchina. Quindi: Elia torna sulla destra e Letizia si sposta a sinistra, soluzione che per la prima volta fu proprio adottata all’Arena Garibaldi. Al centro faranno coppia Vogliacco e Barba. A centrocampo ci sarà la novità di Calò in cabina di regia con le mezzali Ionita e Acampora. Caserta per questa sfida non vuole rinunciare a un giocatore più tecnico e Viviani non se l’è sentita di partire titolare. Il tridente invece sarà formato da Insigne, Forte e Improta. D’Angelo non si risparmierà dal canto suo: in avanti si muoverà Benali dietro alle punte Puscas, l’ex del Benevento, e Torregrossa.