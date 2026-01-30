Sinergia, soccorso e sistema le direttrici del neo comandante Vigili del Fuoco VIDEO - FOTO L'ingegnere Capolongo da domani al comando provinciale. Bellizzi: abbiamo lavorato bene

Da domani, 31 gennaio si insedierà da nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento. Si tratta dell'ingegnere Salvatore Angelo Capolongo, 58 anni, nato a Torre Annuziata, ma residente a Tufino, sempre in provincia Di Napoli, che questa mattina si è presentato ai vigili del fuoco sanniti.

Il primo Dirigente del Corpo Nazionale è stato accolto dal comandante uscente, l'ingegnere Mario Bellizzi e da tutto il personale, operativo e amministrativo e dall'associazione nazionale vigili del fuoco di Benevento.

“Sinergia, soccorso e sistema” le direttrici annunciate da Capolongo che ha poi precisato: “sistema perchè è importante avere sinergia organizzata sul territorio. Un'attività di soccorso pianificata, organizzata con tutti gli altri attori sul territorio. Questo è il primo comando per me e svolgere l'attività in Campania mi rende orgoglioso”.

La carriera del neo comandante Angelo Capolongo ha avuto inizio nel 1996 con il ruolo operativo presso il Comando di Napoli. Dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria Civile Edile – indirizzo Strutturale – presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l’abilitazione alla professione, ha progressivamente scalato i vari ruoli, passando da funzionario direttivo a dirigente.

Ingegnere strutturista, Capolongo ha lavorato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri come supporto al Sottosegretariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania, occupandosi della progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di impianti logistici e siti di stoccaggio. Ha inoltre apportato competenze tecnico-specialistiche in ambito nazionale e internazionale, collaborando con la Presidenza del Consiglio e il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per lo sviluppo di strutture dedicate e connesse all’accoglienza.

Prima dell'attuale incarico che ricoprirà da domani, ha diretto l’Ufficio per il Soccorso Pubblico e la Prevenzione Incendi presso la Direzione Regionale della Basilicata. In passato, ha prestato servizio presso il Comando di Roma, dove ha gestito l’Ufficio Tecnico Logistico, e presso il Comando di Terni come Vice Comandante Vicario e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ha inoltre prestato servizio presso le Direzioni Regionali di Campania e Lazio e presso la Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali.

Tanti gli scenari colpiti da calamità naturali dove ha prestato la sua opera di soccorso e coordinatore dei soccorsi. A partire dal terremoto di L’Aquila nel 2009, l’Italia centrale nel 2016 e l’Etna nel 2019, con incarichi legati a verifiche strutturali, progettazione e direzione degli interventi di messa in sicurezza di edifici residenziali e monumentali.

Visibilmente commosso il comandante Mario Bellizzi che ha salutato i suoi collaboratori e tutot il personale prima di raggiungere il suo nuovo incarico presso la direzione regionale di Napoli.

“La prevenzione e la formazione sono stati il fulcro della mia esperienza nel Sannio. Abbiamo fatto esercitazioni nazionali come quella nella galleria in corso di realizzazione della nuova linea ferroviaria Napoli – Bari, formazione ed esercitazioni Saf, Nbcr. Abbiamo lavorato bene e ci siamo preparati ancora di più per essere pronti a qualsiasi scenario. Lascio – ha concluso l'ingegnere Bellizzi – sicuramente un comando in buona salute”.